Spannende Doku über den „echten“ James Bond

Bevor Cornwell 2020 an den Folgen einer Lungenentzündung starb, bat ihn Errol Morris vor die Kamera. Herausgekommen ist ein Dokumentation, dessen Format uns gut bekannt ist: Der Protagonist sitzt vor der Kamera und erzählt von seinem Leben, während Archivmaterial, Ausschnitte aus seinem Werken oder nachgestellte Szenen eingespielt werden. Was an „John le Carré: Der Taubentunnel“ aber anders ist? Die Männer vor und hinter der Kamera.