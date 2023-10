Senatorin fordert Entzug der Staatsbürgerschaft!

Anwalt bestreitet Vorwürfe

Benzema selbst bestreitet die Vorwürfe. Über seinen Anwalt verkündete er, nie die geringste Beziehung zur Muslimbruderschaft gehabt zu haben. „Er entschied sich dafür, in Saudi-Arabien zu leben, wo die besagte Organisation als terroristisch eingestuft wurde, was Frankreich nie getan hat“, so der Jurist Hugues Vigier.