Frankreich-Minister: Benzema hat Terror-Kontakte

Heftige Kritik an Benzema

Bereits unmittelbar nach seinem Tweet hatte sich der Ex-Real-Superstar, der seit Sommer sein Geld in Saudi-Arabien verdient, viel Kritik anhören müssen.„Du bist ein großer Hurensohn“, schimpfte unter anderem der mehrfache israelische Nationalkeeper Dudu Aouate, der in Spanien für Racing Santander, Deportivo La Coruna und Real Mallorca insgesamt 303 Erstliga-Spiele absolviert hatte.