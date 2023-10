Abraao Gomes da Silva hat den Adler auf der Brust

Auch Abraao Gomes da Silvas Name war auf jener Grafik zu finden, die das Ländle-Unterhaus derzeit erzürnt. Ihm geht es dabei aber wie vielen anderen, sein Name hatte dort eigentlich überhaupt nichts verloren. „Die sollten wirklich nachfragen, wer die Leute sind, über die sie da schreiben. Abraao ist hier aufgewachsen, der redet einen schöneren Dialekt als die meisten Vorarlberger“, schimpft Gaißau-Sportchef Philipp Wörz, „das kann doch nicht sein, dass er in so einem Zusammenhang in die Zeitung kommt.“