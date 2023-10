Geburtstagskind wollte unbedingt in den Knast

Nur ein Teilerfolg nach ausgelassener Geburtstagsfeier

Nach einer ausgelassenen Geburtstagsfeier in einem Hohenemser Lokal versucht die Frau, per Anhalter den Nachhauseweg anzutreten. Als ein Autofahrer stoppt, teilt sie diesem mehrfach mit, dass sie verhaftet werden möchte. Worauf der wiederum die Polizei ruft. Nachdem die eintreffenden Beamten keinen Grund für eine Verhaftung sehen, versucht die Betrunkene, mit Gewalt an ihr Ziel zu kommen. Und so attackiert sie die Gesetzeshüter mit Händen und Füßen - ein Teilerfolg fürs Geburtstagskind. Da nun eine Straftat vorliegt, wird die Frau in den Arrest gesteckt.