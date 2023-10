Schmerzpatientin am Tag der OP abgewiesen

Keine Zeit als Begründung

Ihre Erkrankung „sei ja nicht so schlimm“, bekam sie im UKH Salzburg zu hören, als man ihren Eingriff spontan absagte: am 3. Oktober, dem seit Februar geplanten OP-Tag. Der Trafikantin wurde gesagt, nachts seien viele Patienten mit Brüchen eingeliefert worden. Man habe daher keine Zeit für sie. Das UKH Salzburg weist gegenüber der „Krone“ darauf hin, ein Akutspital zu sein. Barbara Reschreiter hofft jetzt auf das Krankenhaus Braunau, wo ihre Hand am Freitag untersucht wird.