Salzburger Spital sagt OP ganz knapp vor Termin ab

„Das darf doch nicht wahr sein. Über Spitalspatienten wird in Salzburg einfach drübergefahren“, ist Thomas Janecek empört. Der Salzburger sollte am Montag in die Urologie der Salzburger Landeskliniken (SALK) kommen. Am Dienstag hätte man ihm eine Gewebewucherung entfernt. Doch fünf Tage davor sagten die SALK den Eingriff wegen Personalmangels telefonisch ab. Der 58-Jährige bekam einen neuen Termin in drei Monaten. Doch nicht nur die kurzfristige Absage ärgert ihn.