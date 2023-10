Medizin-Aufnahmetests sind „absurd“ und „peinlich“

Maßnahmen gegen Ärztemangel gefordert

„Dass wir ein Ärztemangelproblem haben, ist ja keine neue Erkenntnis“, meinte er in der Fragestunde. „Wir haben zu wenig Ärzte in Ausbildung, wir haben zu wenig Medizinstudenten an den Universitäten.“ Er hoffe sehr, dass die Bundesregierung hier bald aktiv werde. Es müsse sich „radikal“ etwas ändern, forderte Hacker.