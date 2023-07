Acht Bewerber pro Platz für Medizinstudium

In der Humanmedizin gehen mindestens 95 Prozent der Plätze an Kandidatinnen und Kandidaten aus der EU und mindestens 75 Prozent an jene mit einem österreichischen Maturazeugnis. In der Zahnmedizin werden die Plätze unabhängig von der Nationalität an jene vergeben, die die besten Testergebnisse haben. Neu sind diesmal zusätzliche Fragen zu den emotional-sozialen Kompetenzen, die rund achtstündige Prüfung (inklusive Mittagspause) wurde damit leicht verlängert.