Tiere Chance geben trotz Handicap und hohem Alter

Rocky

Der mittelgroße Mischlingsrüde Rocky kam 2017 zur Welt. Leide hatte er das Pech, in einen Unfall geraten zu sein. Dadurch hat er seine Hinterbeine verloren, was ihn aber nicht in seiner unbändigen Freude am Leben hindert. Voller Energie flitzt Rocky mit seinem kleinen Rollwagen umher und macht mit seinen vierbeinigen Freunden die Gegend unsicher. Er kann andere Hunde sehr gut leiden. Nun fehlt ihm nur noch eine Familie, die ihn bei sich aufnehmen will.

Tel.: 0 664/541 50 79