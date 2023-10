Kleintiere kamen groß raus: Die schönsten „Models“

Fünf Tierarten ausgestellt

Hubmer und seine Vereinsmitglieder stellten ihre gezüchteten Exemplare am Wochenende in Laakirchen zur Schau: Zu bestaunen waren Geflügel, Kaninchen, Meerschweinchen, Tauben und Vögel. Die schönsten Tiere - jene, die den Standards für die jeweilige Rasse am nächsten kamen - wurden prämiert.