Herber Rückschlag für ÖFB-U21-Team in der EM-Quali

„Wir haben es phasenweise gut gemacht, haben den Ball laufen lassen, aber sind zu wenig in Abschlusssituationen gekommen. Bei dem Freistoß von Kameri hatten wir dann auch noch Pech. Wir müssen einfach reifer werden. Die Slowenen haben uns gezeigt, mit welchen Mitteln man in der U21 erfolgreich ist“, resümierte Gregoritsch. Für sein Team, das am 17. November in Ried Frankreich empfängt, gab es nach zuvor neun ungeschlagenen Pflichtspielen die zweite sieglose Partie en suite. Im Gegensatz zum Test-1:2 in Hartberg gegen Norwegen vergangene Woche tat die Niederlage diesmal extrem weh.