Rückkehr des Terrors | Ausstieg aus Ausstieg

Rückkehr des Terrors. Hat uns der Terror jetzt wieder? Das ist angesichts der eskalierenden Lage im Nahen Osten ganz und gar nicht auszuschließen. In Brüssel, ohnehin immer wieder Schauplatz schlimmer Terroranschläge, schlug ja am Montag Abend am Rande des EURO-Qualifikationsspieles zwischen Belgien und Schweden (übrigens die selbe Gruppe, in der Österreich am Montag die Qualifikation für die Europameisterschaft fixierte) ein tunesischer Terrorist zu - er tötete zwei schwedische Fußball-Fans, am Dienstag wurde der Attentäter von der belgischen Polizei erschossen. Experten rechnen nun in den kommenden Wochen und Monaten mit einer weiteren Zuspitzung des Terrors in Europa, auch für Österreich wird gewarnt. Man geht davon aus, dass es hierzulande mehr als 300 Gefährder gibt. Die Rückkehr des Terrors - das hat uns gerade noch gefehlt!