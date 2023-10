Prämien, Quartier und Tickets! So plant ÖFB die EM

Nach der fixierten Turnierteilnahme will der ÖFB für sein Nationalteam schnellstmöglich das Wunschquartier für die EM kommenden Sommer in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) fixieren. „Wir sind in der Position, dass wir handeln müssen. Wir haben eine Präferenz, das ist kein Geheimnis mehr“, sagte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold über die vom Trainerteam präferierte Option im Weimarer Land bei Erfurt in Thüringen. Diese gelte es nun auch vertraglich zu fixieren.