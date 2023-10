EM-Tickets: Am ersten Tag 7,8 Millionen Anfragen

Nach der Gruppenauslosung am 2. Dezember geht dann eine weitere Million an Karten in die „Verlosung“, ehe es ab März 2024 auch über die nationalen Fußball-Verbände wie den ÖFB eine Million Tickets für die „Fansektoren“ geben soll. Übrigens alle digital, die Papierkarten haben ausgedient. Für Sammler bitter. Dennoch emotional „unbezahlbar“.