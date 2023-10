Autorin Rita Falk: „Das Dutzend ist jetzt voll“

Rita Falk, deutsche Krimiautorin und Erfinderin des Dorfpolizisten Franz Eberhofer, hält gerade den neuen, druckfrischen Eberhofer-Krimi in der Hand. Zudem wurde sie mit dem Österreichischen Krimipreis ausgezeichnet. Just in dem Hype entdeckt sie ihre Leidenschaft für die Bühne, die sie am 6. Dezember im Posthof ausleben wird. Sie kommt nach Linz für einen Plauderabend mit Anekdoten über die Provinzikrimi-Schreiberei.