Die „Krone“ Tierecke verleiht Tieren eine Stimme

Völlig verschreckt sitzt die schwarz-weiße Katze in der engen Mauernische. Sie versucht die Wände hochzuklettern und am liebsten würde sie sich wohl unsichtbar machen. Ihre Pupillen sind so geweitet, dass man glauben könnte, sie hätte schwarze Augen. Immer wieder hört man ein klägliches Miauen aus dem Nebenraum, dann wieder ein Poltern und Klirren, weil offenbar eine Katze in Panik etwas umgeworfen hat.