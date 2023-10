Landtag im Zeichen des Neubeginns und Abschieds

Die Landtagssitzung am Dienstag steht ganz im Zeichen des Neubeginns in der Landesregierung. Nach 20 Jahren wird Hans Seitinger zum letzten Mal auf der Regierungsbank Platz nehmen. Der langjährige Agrarlandesrat hat aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug erklärt. Mehr oder weniger freiwillig hat nur wenige Tage später auch die immer wieder harsch kritisierte Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß ihren Sessel geräumt. Beide scheidenden Regierungsmitglieder werden am Dienstag noch einmal an das Sprecherpult treten und eine Abschiedsrede halten.