Whiskeyglas-Attacke: Opfer auf einem Auge blind

Ein Wort ergab das andere, bis die Situation in einem Lokal in Wolfsberg völlig eskalierte: Ein 38-jähriger Steirer griff im Zuge eines Streites zu einem Whiskeyglas und schlug es seinem Kontrahenten mit voller Wucht ins Gesicht. Eine nicht „nur“ schmerzhafte Attacke für das Opfer aus dem Bezirk Wolfsberg. Durch die Wucht des Aufpralls zerbrach das Glas und mehrere Splitter bohrten sich in das rechte Auge des 26-Jährigen.