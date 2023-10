Land Salzburg besitzt große Seegrundstücke

So können auch Seeflächen für Stege, Bootshäuser oder Bojen genutzt werden. Aktuell läuft eine zehnjährige Vertragsperiode mit diversen Pächtern, die 2016 begonnen hat. Damals gab es an den Seen Aufregung aufgrund der Anhebung der Pachtzinsen. Seither zahlen Private Nutzer, Vereine und Betriebe für unbebaute Flächen gut sieben Euro. Für Sportvereine und Gemeinden ist es billiger. Bebaute Flächen kosten bis zu knapp zwölf Euro.