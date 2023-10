Land weiß nicht, was auf seinen Gründen steht

Bereits im Frühjahr gab das Land in einer Beantwortung einen ersten Einblick in seine Besitztümer. Demnach besitzt das Land, also die Steuerzahler, innerhalb seiner Grenzen 662 Grundstücke. Davon sind 343 bebaut. Nun wollten die SPÖ-Abgeordneten noch wissen, wieviele Liegenschaften vom Land selbst genutzt oder vermietet werden. Das lässt sich jedoch nicht feststellen. Die Liegenschaften würden von mehreren Dienststellen verwaltet. Die Informationen könnten nur „mit unverhältnismäßigem Personal- und Zeitaufwand erhoben werden. Dies ist nicht leistbar“, heißt es in der Anfragebeantwortung.