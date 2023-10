Nadja (19) aus Vomp ist „Miss Alpin 2023“

Nach diesem Auftritt ist es endlich soweit: Der Kampf ums Krönchen ist vorbei. Die 19-jährige Tierliebhaberin Nadja Meskic aus Vomp wird zur Schönsten des Alpenraumes gekürt. „Ich bin überwältigt und freue mich so“, strahlt sie und lächelt dabei stolz in die Kameras der Pressevertreter. Vize-Miss wird Larissa Fontana, 24-jährige angehende Lehrerin aus Sölden. Sie verrät, ihre Freizeit am liebsten mit ihrer Familie zu verbringen. Platz drei geht an Mirella Hell aus Innsbruck. Die 27-jährige Sozialarbeiterin hatte erst vor drei Wochen den Bund der Ehe geschlossen.