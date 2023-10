Kampf ums eigene „Leiberl“ im Wahljahr 2024

In vielen Bereichen geht es letztlich um einen Platz an der Sonne oder - anders ausgedrückt - um ein „Leiberl“. Darum, dazu zugehören, einberufen, nominiert zu werden. Sei es in Gesellschaftsbelangen, im Sport, in der Kultur oder in anderen Bereichen. Auch in der Politik ist das nicht anders. Die „Leiberl“ nennen sich dort Mandate. Manche kämpfen von der frühen Jugend an darum, irgendwann so ein „politisches Leiberl“ zu bekommen und überstreifen zu dürfen. Opfern sich auf, spulen Kilometer für Kilometer für „ihre“ Partei rauf und runter. Meist beginnend in irgendeinem Gemeinderat als Ersatz oder eben irgendein Mitglied.