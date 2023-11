Slalom in Obergurgl: „Wollen das perfekt machen!“

Dass ein Weltcup-Rennen viel Aufwand ist – das war Obergurgl-Zampano Albin Scheiber durchaus bewusst gewesen: „Aber was da nun alles auf uns zukommt, davon bin ich schon überrascht“, gesteht der Ötztaler. Ohne auch nur einen Hauch des Bedauerns. Denn mit der Weltcup-Premiere in Obergurgl am Samstag, den 18. November, geht ein Herzenswunsch von Scheiber in Erfüllung.