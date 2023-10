Der Neufelder See funkelt jetzt auch unter Wasser

Und dennoch: Im Vergleich zu anderen Seen war das noch harmlos, wie die Veranstalter betonnen. „Der Neufelder See wird das ganze Jahr betaucht, und die Sportler nehmen regelmäßig Müll mit an die Oberfläche. Daher sammelt sich hier nicht so viel an“, so Stadler, die an die Vernunft appelliert: „Den Abfall bitte umweltgerecht entsorgen!“