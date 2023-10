Für zwei „Höllenengel“ klickten die Handschellen

Ein Großaufgebot an schwer bewaffneten Polizisten „klopfte“ am Freitagabend nicht nur (wie berichtet) in einem Vereinsheim der Hells Angels in Pattigham (Innviertel) an, auch eine „Außenstelle“ des Motorradclubs in Wien und zwei Privatadressen in Oberösterreich wurden nahezu zeitgleich durchsucht. Grund: Mitte September sollen Mitglieder der Rockergang in einem Lokal bei Ried aufgetaucht sein, getrunken und dann eine Schlägerei angezettelt haben. Auch sollen die „Höllenengel“ Schutzgeld vom Lokalbetreiber gefordert haben, damit er solche „Zwischenfälle“ künftig vermeiden könne.