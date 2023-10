Umbau am Dachstein: „Ein Fehltritt und weg bist“

„Brutales Wetterglück“

Nach 54 Jahren hat die alte Bergstation ausgedient - seit etwas mehr als einem Monat arbeiten nun rund 70 Arbeiter (plus 30 Männer und Frauen vom Dachstein-Team, das für Logistik und auch Verpflegung sorgt) am insgesamt 14 Millionen Euro teuren Neubau - der übrigens schon im Mai 2024 eröffnet werden soll. Aktuell ist man dem Zeitplan sogar voraus. „Bisher haben wir einfach ein brutales Wetterglück“, erzählt Alois Gruber Hofer von der gleichnamigen Metall-Technik-Firma in Altenmarkt.