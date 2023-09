Großer Umbau am Dach der Steiermark geht los

Bis zu 80 % energieautark

Ein Kernstück des Umbaus, der insgesamt rund 14 Millionen Euro kosten soll, wird eine Fotovoltaikanlage mit gut 630 Quadratmetern Fläche. „Damit können wir bis zu 80 Prozent der Energie für die Bergstation selbst erzeugen“, sagt Georg Bliem. Im Inneren erfährt das Restaurant eine Aufwertung und wird künftig 220 Gästen Platz bieten. Im obersten Geschoß entstehen Platz für Veranstaltungen sowie eine „Himmelsleiter“ am Dach, die das Angebot an spektakulären Aussichtspunkten noch abrunden wird. Neue Attraktionen wird es auch brauchen, denn die Ära des Skifahrens am Dachstein ist seit heuer vorbei, und auch das Verschwinden des Gletschers ist nur eine Frage der Zeit.