Mit Messer auf 16-Jährigen eingestochen: Not-OP

Beim Mc Donalds in Feldbach kam es am Freitag gegen 18.30 Uhr zu einem Streit unter Jugendlichen. Ein 17-jähriger Südoststeirer zückte daraufhin ein Messer und stach damit mehrmals auf seinen Kontrahenten ein, anschließend flüchtete er. Nachdem eine erste Fahndung zunächst erfolglos geblieben war, konnte der Jugendliche nach Zeugenaussagen und auch der Aussage seines Opfers an seiner Wohnadresse festgenommen werden.