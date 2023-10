Ein ganzer Ort nahm Abschied von Herta A.

In der Pfarrkirche in Naarn in Oberösterreich gedachten Familie sowie unzählige Freunde und Kollegen jener Frau, die am 2. Oktober von einem Hund totgebissen wurde. Die Gemeinde nahm Anteil. „Wir sind alle gekommen, weil wir nicht wollten, dass sie den letzten Weg alleine gehen muss.“