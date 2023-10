Drogen in Weinkeller: Von Chemiker fehlt jede Spur

Millionenschweres Drogengeschäft

In enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt wurde dieses Drogenlabor zuletzt in einem Weinkeller in Sierndorf an der March im Bezirk Gänserndorf möglichst originalgetreu nachgebaut. Freilich nicht, um dort erneut das stark psychoaktive Rauschmittel herzustellen, sondern um R. endlich fassen zu können. Dazu schlüpften für die Sendung „Fahndung Österreich“ von ServusTV drei speziell gecastete Schauspieler in die Rolle der Drogendealer. Möglichst nah an den damaligen Geschehnissen wurden Szenen rund um die millionenschweren Suchtmittel-Geschäfte aufgezeichnet.