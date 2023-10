FPÖ will „Erziehungscamps“ für Problem-Jugendliche

Die Gewalt an Schulen in der Steiermark und ganz Österreich wird immer mehr, wir haben darüber berichtet. So regte etwa der Fall einer Grazer Volksschülerin auf, die auf Pädagogen einprügelte und nicht unter Kontrolle zu bringen war. Hunderte Suspendierungen gibt es deswegen jedes Jahr, alleine in der Steiermark waren es im vergangene Schuljahr 70.