Gewalt an Schulen: Wieso Lehrer sich allein fühlen

Alleine in der Steiermark flogen im Schuljahr 2022/2023 über 70 Schüler von der Schule - fast ein Viertel der Suspendierungen betraf Taferlklassler. So, wie auch jene Neunjährige, die unlängst wegen ihrer Gewalteskapaden den Lehrern gegenüber in Graz ausgeschlossen wurde. Das Mädchen stammt aus sehr zerrütteten Familienverhältnissen, heißt es.