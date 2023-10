Quaggamuschel in zwei Salzburger Seen entdeckt

In den beiden jetzt betroffenen Seen gibt es auch schon länger die Zebramuschel, eine weitere invasive Art. Wenn die Quaggamuscheln oder deren Larven in weitere Seen gelangen, gibt es keine Möglichkeit, die Besiedelung aufzuhalten. Deshalb appelliert der Gewässerschutz des Landes, nach dem Aufenthalt im Obertrumer See oder im Wolfgangsee Boote, Wassersportgeräte und Badesachen sorgfältig mit heißem Wasser zu reinigen und an der Sonne komplett zu trocknen.