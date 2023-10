Durchfahrtssperren gelten jetzt auch im Pongau

Am vergangenen Wochenende galten die Sperren bereits in Kuchl, St. Koloman und Golling. Knapp 100 Autos schickte die Polizei an zwei Tagen zurück auf die Autobahn. Diese Woche gibt es auch Fahrverbote in Werfen, Pfarrwerfen, Bischofshofen, Hüttau und Eben. Landesrat Stefan Schnöll: „Es geht um die Entlastung der Anrainer in den betroffenen Gemeinden.“