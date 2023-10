Pongauer Gemeinden fordern ebenfalls Fahrverbote

Es ist laut Angaben des Landes durchaus möglich, dass die Fahrverbote auch an den kommenden Wochenenden gelten. Das lässt den Pongau hoffen: „Die Gemeinden entlang der B99 sowie an der B159 in Werfen und Tenneck sind ebenso massiv betroffen. Der einzige Unterschied ist, dass wir den Ausweichverkehr hauptsächlich Richtung Norden haben“, sagt Bernhard Weiß, Ortschef von Pfarrwerfen. Er fordert ebenfalls Straßensperren.