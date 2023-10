Blonder Engel packt „Liadl“ über heißes Thema aus

Jeder hat das Recht, sich zu äußern

„Dahinter steht ein Projekt, in dem 20 Leute ihre Fragen zu KI zusammengetragen haben. Wir wollen diese Fragen, die vermutlich sehr viele Menschen haben, nun breit in die Öffentlichkeit bringen – das gelingt am besten mit einem Lied“, erklärt Kathrin Meyer vom Roboter-Labor. Der Song soll in Schulklassen oder bei Vorträgen, auch am Stammtisch oder zu Hause den Anstoß geben, dass die Leute sich mit KI beschäftigen und in der Folge mehr Medien-Kompetenz erwerben. Den Song gibt es auch als Musikvideo auf YouTube.