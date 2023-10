Welchen Drogen den Bezirken Probleme machen

Bei einem Lokalaugenschein am Christian-Broda-Platz wird schnell klar, Wien hat ein akutes Drogenproblem. Auf offener Straße wird ungeniert gedealt und konsumiert. Selbst Unbeteiligte werden unweigerlich in Marihuana-Wolken gehüllt. Zurück bleiben nicht die Dealer, sondern ihre Opfer, die im Delirium herumliegen. Auch dem „Krone“-Team wurden unverhohlen Drogen angeboten. Ein ähnliches Bild bot sich vor einigen Wochen an der Gumpendorfer Straße und am Margaretengürtel, wo Drogen und Alkohol an der Tagesordnung stehen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.