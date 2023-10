Nach Attacken: David Beckham ruft England-Flop an

„Ganzes Land hasste mich“

Einer, der weiß, wie es sich anfühlt, in der Schusslinie der eigenen Anhänger zu stehen, ist David Beckham. So erklärte der 48-Jährige unlängst über seine Rote Karte im WM-Achtelfinale 1998 gegen Argentinien: „Das ganze Land hasste mich. Wo immer ich auch hinging, jeden Tag wurde ich beleidigt." Also beschloss der ehemalige Mittelfeldstar, seinen Landsmann mit einem Anruf aufzumuntern - was ihm wohl gelang.