Widerstand gegen Aus von Sozialbetrieben wächst

Resolution an Kocher, Kern und Rosenkranz

Denn im infrastrukturschwachen Raum erfüllen soziale Leuchtturmprojekte wie die Firma Eibetex in Waidhofen an der Thaya - seit 33 Jahren! - weit mehr Aufgaben, als „nur“ Menschen wieder in das Erwerbsleben zurückzuführen. „Viele, darunter Langzeitarbeitslose, Behinderte oder Menschen mit mehrfachen Einschränkungen erhalten in diesen Einrichtungen wichtige Unterstützung. Ohne sie nimmt man vielen Menschen jegliche Chance, am Arbeitsmarkt teilzunehmen“, heißt es in der roten Resolution aus dem Bezirk Zwettl. Darin fordert man Arbeitsminister Martin Kocher, Landesrätin Susanne Rosenkranz und AMS-NÖ-Chefin Sandra Kern auf, diese für Menschen und Region wichtigen Projekte fortzuführen und sie finanziell langfristig abzusichern.