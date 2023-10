Zurück im Training! Reicht die Zeit für Sabitzer?

Österreichs Nationalteam darf am Freitag im möglicherweise entscheidenden EM-Qualifikationsspiel in Wien gegen Belgien auf einen Einsatz von Marcel Sabitzer hoffen. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund stieg nach seiner Adduktorenverletzung am Mittwoch in Wien ins Mannschaftstraining ein. Einzig Freiburg-Stürmer Michael Gregoritsch trainierte weiterhin individuell.