Nun will auch Ampel-Koalition Migration begrenzen

Präsident: „Brauchen eine Begrenzung“

Die Regierung in Berlin entspricht damit auch den Wünschen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der in der Vorwoche betonte: „Wir brauchen eine Begrenzung der Zugänge, das ist keine Frage.“ Gleichzeitig wies der Staatschef auch auf den Umstand hin, dass dies nur gemeinsam mit anderen EU-Staaten möglich sei. Es bräuchte direkt an den EU-Außengrenzen Prüfverfahren, Menschen ohne Anspruch auf Asyl sollten direkt von dort abgeschoben werden. „Wenn wir diese Regelung hinkriegen, und auf dem Weg sind wir ja Gott sei Dank inzwischen, dann werden sich auch die Ankunftszahlen in Deutschland verringern“, ist Steinmeier überzeugt.