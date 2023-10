Deutscher Bundespräsident für begrenzte Migration

Stand der Migrationsabkommen

Als ein weiteres zentrales Element, um die Migrationszahlen zu begrenzen, sieht die Regierung Abkommen mit Herkunftsstaaten an. Sie sollen sowohl die Rückkehr von Menschen ohne Bleiberecht in Deutschland in ihre Herkunftsländer ermöglichen als auch das Einwandern von Fachkräften in den deutschen Arbeitsmarkt regeln. Mit mindestens sechs Staaten wird derzeit über solche Abkommen verhandelt. „Aktuell genannt werden können dabei Georgien, Moldau, Kenia, Kolumbien, Usbekistan und Kirgistan“, teilte das Innenministerium mit.