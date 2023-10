„Die Salzburger sollen mal am Teppich bleiben!“

Die Bullen schmollten etwas nach dem 2:2 in Klagenfurt. Das sah man dem Meister auch bei der anschließenden Pressekonferenz an. Dass diesmal das Heimteam mit Coach Peter Pacult bei der Fragerunde der Journalisten begann, stieß dem sonst coolen Salzburg-Pressesprecher Christian Kircher sauer auf. „Dass die Gäste als Zweiter ran dürfen, kennt man so nicht - aber okay“, raunzte der Exil-Kärntner Kircher - seines Zeichens Ex-Bundesliga-Profi und ehemaliger Zweitliga-Stürmer der Austria Klagenfurt 1989/99 - zum Start der offiziellen PK ins Mikro.