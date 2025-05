Austria Salzburg droht jetzt der Super-GAU

Die Westliga-Partie bei Wals-Grünau war für Austria Salzburg ein herber Dämpfer. Durch die 0:1-Niederlage schrumpfte der Vorsprung auf Verfolger Imst zwei Runden vor Saisonende auf drei Zähler. Dem Klub aus der Mozartstadt droht der Rückfall auf Platz zwei und damit das Verpassen des Aufstiegs. Bei Punktegleichheit sind aufgrund des direkten Duells nämlich die Tiroler vorne. Damit wäre der Super-GAU perfekt: mit der Zulassung für die zweite Liga in der Tasche nur Zweitplatzierter. Heute (16) müssen die Austrianer in Dornbirn ran. Mit dem Druck, beim Tabellenfünften punkten zu müssen, ist das alles andere als eine leichte Aufgabe. Trainer Christian Schaider hat aber Vertrauen in seine Mannschaft: „Wir sind nur durch diese Leistungen in dieser Ausgangsposition. Diese Mannschaft hat den Verein in diese Situation gebracht. Das ist nicht von der Hand zu weisen!“