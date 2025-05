Fast ertrunken: Floriani baute aus Dank Kapelle

Rettung in letzter Sekunde

Mit letzter Kraft konnten sie sich in einer Baumkrone an Ästen festhalten – direkt unter ihnen die reißende Donau. Ihnen war aber bewusst: An dieser entlegenen Stelle fernab des sicheren Ufers würde sie wohl niemand suchen. „Ich schrie so laut ich konnte in den Himmel: ,Herrgot hilf!‘“, erzählt Ruthner heute.