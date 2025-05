Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Jeany kam in einem furchtbaren Allgemeinzustand ins TierQuarTier Wien. Die neun Jahre alte Hündin war bis auf die Knochen abgemagert, hatte mehrere kahle Stellen am ganzen Körper sowie stark entzündete Augen. Obwohl Jeany bisher nicht die besten Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, zeigt sie sich stets sehr freundlich. Streicheleinheiten kann sie vor allem in vertrauter Umgebung genießen und würde am liebsten ununterbrochen bei ihren Bezugspersonen sein. Außerhalb ihrer „Komfortzone“ ist sie eher gestresst und sehr von ihrer Umwelt abgelenkt. In ruhigerer Umgebung kann sich Jeany besser konzentrieren und macht im Training gerne mit. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at