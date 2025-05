Meister! Bei großer Titelfeier bebte die „Festung“

Kein einziges (!) Heimspiel hat Velden in der laufenden Saison in der neuen Waldarena verloren. Auch im letzten Spiel vor eigenem Publikum (rund 500 Fans) gegen Verfolger ATSV Wolfsberg fiel die Festung nicht. Nach dem frühen 1:0 durch Lausegger war man klar besser, schoss man die Gäste mit 4:1 ab. Danach gab’s die Meister-Trophäen, wurden beide Titel (die 1b-Mannschaft gewann in der 2. Klasse B) groß gefeiert.