Kopf an Kopf! So schützte Pacult seinen Spieler

Spielerisch? Glänzte Klagenfurt einmal mehr. Vor allem in Hälfte eins. Da schlug Wimmers Kopfball zum 1:0 (45.+3) ein. Und Kapitän Gkezos feierte ein gutes Comeback. „Der Fuß hält!“, strahlte er. In Hälfte zwei traf Gemicibasi per Elfer (64.), Domzale schoss einen an die Latte (87.).