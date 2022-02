Graz hisst ukrainische Flagge auf dem Rathaus

Flagge zeigen will die Stadt Graz mit Blick auf den Krieg in der Ukraine: Für Samstag (15 Uhr) ist eine pro-ukrainische Kundgebung am Grazer Hauptplatz angekündigt. Diesen Moment will man nutzen, um auch am Rathaus die ukrainische Flagge zu hissen. „Die Stadt Graz zeigt mit diesem Akt der Solidarität, dass sie an der Seite der ukrainischen Bevölkerung steht. Die Ukraine ist seit gestern einer militärischen Aggression ausgesetzt, die durch nichts gerechtfertigt werden kann“, betont KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr, die zu Beginn des Konflikts in der Ukraine noch nicht so eindeutig Stellung bezogen hatte.